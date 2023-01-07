«Реал» впервые в истории выставил на матч ла лиги стартовый состав без испанцев

«Реал» впервые в своей истории выставил на матч ла лиги стартовый состав из легионеров.

В рамках 16-го тура чемпионата Испании «Реал» встречается с «Вильярреалом». В составе мадридской команды с первых минут вышли: Куртуа, Менди, Рюдигер, Милитао, Алаба, Тчуамени, Кроос, Модрич, Вальверде, Винисиус и Бензема.

К моменту 24-й минуты счет в матче не открыт.