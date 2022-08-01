«Вильярреал» предложит «Тоттенхэму» 15 миллионов евро за Ло Чельсо

«Вильярреал» предложит «Тоттенхэму» 15 миллионов евро за переход полузащитника лондонского клуба Джованни Ло Чельсо, сообщает Marca.

По информации источника, испанский клуб уже сделал первое предложение по 26-летнему аргентинцу. Ло Чельсо хочет продолжить карьеру в «Вильярреале», поскольку при Унаи Эмери игрок получит больше игрового времени перед чемпионатом мира в Катаре.

Во второй половине прошедшего сезона аргентинский полузащитник выступал за испанский клуб на правах аренды. Ло Чельсо провел за «Вильярреал» 21 матч во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.