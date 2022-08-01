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Сегодня, 19:20

«Вильярреал» предложит «Тоттенхэму» 15 миллионов евро за Ло Чельсо

Алексей Еремин
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«Вильярреал» предложит «Тоттенхэму» 15 миллионов евро за переход полузащитника лондонского клуба Джованни Ло Чельсо, сообщает Marca.

По информации источника, испанский клуб уже сделал первое предложение по 26-летнему аргентинцу. Ло Чельсо хочет продолжить карьеру в «Вильярреале», поскольку при Унаи Эмери игрок получит больше игрового времени перед чемпионатом мира в Катаре.

Во второй половине прошедшего сезона аргентинский полузащитник выступал за испанский клуб на правах аренды. Ло Чельсо провел за «Вильярреал» 21 матч во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://www.marca.com/futbol/villarreal/2022/08/01/62e7f6c546163f5b288b4590.html
Футбол
ФК Вильярреал
ФК Тоттенхэм Хотспур
Унаи Эмери
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