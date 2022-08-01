«Атлетико» продлил контракт с нападающим и отдал его в аренду «Жироне»
«Атлетико» отдал нападающего Родриго Рикельме в аренду «Жироне». Соглашение рассчитано на один год, сообщает сайт клуба.
До этого мадридская команда продлила контракт с 22-летним испанцем до 2028 года.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.
В прошедшем сезоне Рикельме на правах аренды играл за «Мирандес». Он забил 7 голов и сделал 12 голевых передач в 36 матчах второго дивизиона Испании.
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14
|Эспаньол
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|0-0
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15
|Хетафе
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Мальорка
|0
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|0-0
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17
|Кадис
|0
|0
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|0-0
|0
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18
|Альмерия
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|0
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|0-0
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19
|Вальядолид
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
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Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
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Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
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Атлетик – Мальорка
|- : -
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Хетафе – Атлетико
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|15.08
|22:30
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Бетис – Эльче
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