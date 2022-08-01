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«Атлетико» продлил контракт с нападающим и отдал его в аренду «Жироне»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Родриго Рикельме.
Фото ФК «Жирона».

«Атлетико» отдал нападающего Родриго Рикельме в аренду «Жироне». Соглашение рассчитано на один год, сообщает сайт клуба.

До этого мадридская команда продлила контракт с 22-летним испанцем до 2028 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Рикельме на правах аренды играл за «Мирандес». Он забил 7 голов и сделал 12 голевых передач в 36 матчах второго дивизиона Испании.

ФК Атлетико
ФК Жирона
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