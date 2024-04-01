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1 апреля, 23:56

«Атлетико» вырвал победу над «Вильярреалом»

Руслан Минаев
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Игроки «Атлетико».
Фото Reuters

«Атлетико» на выезде победил «Вильярреал» в матче 30-го тура ла лиги — 2:1.

У гостей гол на 9-й минуте забил Аксель Витсель. Для 35-летнего бельгийца гол стал вторым в 86 матчах за мадридский клуб. У «Вильярреала» на 50-й минуте счет сравнял Александер Сорлот. За две минуты до конца основного времени гол Сауля Ньигеса принес «матрасникам» победу.

«Атлетико» прервал серию из двух поражений в чемпионате Испании. Команда Диего Симеоне набрала 58 очков и поднялась на четвертое место, опередив «Атлетик» (56).

У «Вильярреала» прервалась серия из четырех побед. Команда Марселино с 38 очками занимает 10-е место в таблице ла лиги.

Испания. Ла Лига. 30-й тур
01 апр, 22:00. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
1:2
Атлетико

Футбол
ФК Атлетико
ФК Вильярреал
3
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 30 23 6 1 66-20 75
2
 Барселона 30 20 7 3 61-34 67
3
 Жирона 30 20 5 5 62-36 65
4
 Атлетико 30 18 4 8 56-35 58
5
 Атлетик 30 16 8 6 50-28 56
6
 Р. Сосьедад 30 13 10 7 43-31 49
7
 Бетис 30 10 12 8 36-36 42
8
 Валенсия 29 11 8 10 32-32 41
9
 Осасуна 30 11 6 13 36-43 39
10
 Вильярреал 30 10 8 12 48-53 38
11
 Хетафе 30 9 11 10 37-43 38
12
 Лас-Пальмас 30 10 7 13 29-33 37
13
 Алавес 30 8 8 14 26-36 32
14
 Мальорка 30 6 13 11 25-35 31
15
 Севилья 30 7 10 13 37-44 31
16
 Р. Вальекано 30 6 12 12 25-38 30
17
 Сельта 30 6 10 14 32-44 28
18
 Кадис 30 4 13 13 21-40 25
19
 Гранада 29 2 8 19 30-59 14
20
 Альмерия 30 1 10 19 28-60 13
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Кадис – Гранада
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Хетафе – Севилья
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Альмерия – Осасуна
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Валенсия – Мальорка
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30.03 23:00
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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

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 16
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 16
П
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Вильярреал

 9
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Нико Уильямс

Атлетик

 8
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 8
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна, Бетис

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 22 2 2
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 15 1 3
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