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Сегодня, 01:04

Симеоне — о матче с «Вильярреалом»: «Мы находимся в таком положении, где нам нужно только побеждать»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу в матче 30-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала» (2:1).

«Атлетик» проиграл, так что у нас была возможность вернуть себе то место, которое мы так хотели. Замены оживили нас в атаке и позволили выйти из того состояния, в котором мы находились в начале второго тайма. Мы находимся в таком положении, где нам нужно только побеждать. Если вы не побеждаете, все, что вы делаете, вызывает критику. Я очень рад, что мы снова смогли забить со стандарта. Было время, когда каждый наш стандарт пах голом, а теперь все изменилось. Витсель забил отличный гол", — приводит слова Симеоне Marca.

«Атлетико» прервал серию из двух поражений в чемпионате Испании. Команда Диего Симеоне набрала 58 очков и поднялась на четвертое место, опередив «Атлетик» (56).

У «Вильярреала» прервалась серия из четырех побед. Команда Марселино с 38 очками занимает 10-е место в таблице ла лиги.

Диего Симеоне
ФК Атлетико
ФК Вильярреал
0
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«Атлетико» вырвал победу над «Вильярреалом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 30 23 6 1 66-20 75
2
 Барселона 30 20 7 3 61-34 67
3
 Жирона 30 20 5 5 62-36 65
4
 Атлетико 30 18 4 8 56-35 58
5
 Атлетик 30 16 8 6 50-28 56
6
 Р. Сосьедад 30 13 10 7 43-31 49
7
 Бетис 30 10 12 8 36-36 42
8
 Валенсия 29 11 8 10 32-32 41
9
 Осасуна 30 11 6 13 36-43 39
10
 Вильярреал 30 10 8 12 48-53 38
11
 Хетафе 30 9 11 10 37-43 38
12
 Лас-Пальмас 30 10 7 13 29-33 37
13
 Алавес 30 8 8 14 26-36 32
14
 Мальорка 30 6 13 11 25-35 31
15
 Севилья 30 7 10 13 37-44 31
16
 Р. Вальекано 30 6 12 12 25-38 30
17
 Сельта 30 6 10 14 32-44 28
18
 Кадис 30 4 13 13 21-40 25
19
 Гранада 29 2 8 19 30-59 14
20
 Альмерия 30 1 10 19 28-60 13
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29.03 23:00
Кадис – Гранада
 1 : 0
30.03 16:00
Хетафе – Севилья
 0 : 1
30.03 18:15
Альмерия – Осасуна
 0 : 3
30.03 20:30
Валенсия – Мальорка
 0 : 0
30.03 23:00
Барселона – Лас-Пальмас
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Жирона – Бетис
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Осасуна

 16
П
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Алекс Баэна

Вильярреал

 9
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Нико Уильямс

Атлетик

 8
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 8
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Бетис, Осасуна

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 22 2 2
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 15 1 3
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