Полузащитник Артуро Видаль попрощался с «Барселоной» и ее игроками. Чилиец продолжит карьеру в «Интере».

«Сегодня я прощаюсь со всеми в «Барселоне», где провел 2 замечательных года. Я очень горжусь тем, что надел эту футболку и играл вместе с великими игроками и очень хорошими людьми. Хочу поблагодарить мою семью, товарищей по команде, тренеров, врачей, персонал и всех замечательных болельщиков, которые всегда проявляли ко мне большую любовь. Сегодня я начинаю новый этап в своей жизни, но они навсегда останутся в моем сердце. До скорой встречи, и всегда Visca Barсa!» — написал Видаль в Instagram.

33-летний Видаль выступал за «Барселону» с 2018 года. Вместе с каталонской командой он стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны. В прошедшем сезоне он провел 43 матча за «Барсу» и забил восемь мячей при трех голевых передачах.