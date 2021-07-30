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«Вест Хэм» и «Барселона» согласовали трансфер Брэйтуэйта

16:00
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Нападающий «Барселоны» Мартин Брэйтуэйт близок к уходу из клуба, сообщает Sport.es.

В услугах 30-летнего датчанина заинтересован «Вест Хэм», который уже согласовал трансфер футболиста с «блаугранас». Сумма сделки составит около 15 миллионов евро.

Брэйтуэйт выступает за «Барселону» с февраля 2020 года. В сезоне-2020/21 футболист провел 42 матча за команду, на его счету 7 голов и 4 результативных передачи.

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Иван Шитик все материалы автора

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