«Вест Хэм» и «Барселона» согласовали трансфер Брэйтуэйта

Нападающий «Барселоны» Мартин Брэйтуэйт близок к уходу из клуба, сообщает Sport.es.

В услугах 30-летнего датчанина заинтересован «Вест Хэм», который уже согласовал трансфер футболиста с «блаугранас». Сумма сделки составит около 15 миллионов евро.

Брэйтуэйт выступает за «Барселону» с февраля 2020 года. В сезоне-2020/21 футболист провел 42 матча за команду, на его счету 7 голов и 4 результативных передачи.