«Валенсия» обыграла «Вальядолид», Черышев провел на поле пять минут

«Валенсия» в матче 18-го тура чемпионата Испании обыграла «Вальядолид» со счетом 1:0.

Единственный гол на счету Карлоса Солера. Российский полузащитник Денис Черышев вышел на поле на 91-й минуте.

После этого матча «Валенсия» с 19 очками занимает 13-е место в ла лиге, «Вальядолид» с 18 очками — на 16-й строчке.

Чемпионат Испании. Лига 1

18-й тур

«Вальядолид» — «Валенсия» — 0:1 (0:0)

Гол: Солер, 76.

«Вальядолид»: Масип, Начо Мартинес, Бруно Гонсалес, Санчес, Л.Перес (Орельяна, 81), Меса (Алькарас, 82), Сан Эметерио, Э.Перес (Оскар Плано, 70), Жоау Филипе (Гвардьола, 82), Вилья (Эрвиас, 70), Вайссман.

«Валенсия»: Доменеч, Васс (Лато, 90+1), Хосе Гайя, Диакаби, Гильямон, Коррейа, Солер, Рачич, Ли Кан Ин (Вальехо, 73), Черышев (Муса, 90+1), Гомес.

Предупреждения: Бруно Гонсалес, 23. Солер, 58. Диакаби, 82. Орельяна, 86. Коррейа, 90+5.

Судья: Куадра Фернандес (Испания).

10 января. Вальядолид. Стадион «Хосе Соррилья».