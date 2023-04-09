Дубль Мурики принес «Мальорке» ничью в матче с «Вальядолидом»

«Вальядолид» на своем поле сыграл вничью с «Мальоркой» в матче 28-го тура чемпионата Испании — 3:3.

В составе гостей голами отметились Ману Морланес и Ведат Мурики, сделавший дубль. За хозяев мячи забили Кике Перес, Селим Амалла и Мончу.

После этого матча «Вальядолид» занимает 15-е место в турнирной таблице ла лиги, набрав 29 очков. «Мальорка» располагается на 12-й строчке — 34 очка.