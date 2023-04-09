Дубль Мурики принес «Мальорке» ничью в матче с «Вальядолидом»
«Вальядолид» на своем поле сыграл вничью с «Мальоркой» в матче 28-го тура чемпионата Испании — 3:3.
В составе гостей голами отметились Ману Морланес и Ведат Мурики, сделавший дубль. За хозяев мячи забили Кике Перес, Селим Амалла и Мончу.
После этого матча «Вальядолид» занимает 15-е место в турнирной таблице ла лиги, набрав 29 очков. «Мальорка» располагается на 12-й строчке — 34 очка.
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|
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|71
|
2
|Реал
|28
|18
|5
|5
|59-24
|59
|
3
|Атлетико
|27
|16
|6
|5
|43-19
|54
|
4
|Р. Сосьедад
|28
|15
|6
|7
|37-26
|51
|
5
|Вильярреал
|28
|14
|5
|9
|37-26
|47
|
6
|Бетис
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|13
|6
|8
|34-27
|45
|
7
|Атлетик
|28
|11
|7
|10
|38-29
|40
|
8
|Осасуна
|28
|10
|8
|10
|24-28
|38
|
9
|Р. Вальекано
|27
|9
|10
|8
|32-31
|37
|
10
|Сельта
|28
|9
|9
|10
|36-39
|36
|
11
|Жирона
|27
|9
|7
|11
|42-42
|34
|
12
|Мальорка
|28
|9
|7
|12
|25-30
|34
|
13
|Севилья
|28
|8
|8
|12
|33-44
|32
|
14
|Хетафе
|28
|7
|9
|12
|27-36
|30
|
15
|Вальядолид
|28
|8
|5
|15
|23-47
|29
|
16
|Кадис
|27
|6
|10
|11
|21-40
|28
|
17
|Альмерия
|27
|7
|6
|14
|32-47
|27
|
18
|Валенсия
|27
|7
|6
|14
|29-32
|27
|
19
|Эспаньол
|28
|6
|9
|13
|34-46
|27
|
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|Эльче
|28
|2
|7
|19
|20-57
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38 тур
|7.04
|22:00
|
Севилья – Сельта
|2 : 2
|8.04
|15:00
|
Осасуна – Эльче
|2 : 1
|8.04
|17:15
|
Эспаньол – Атлетик
|1 : 2
|8.04
|19:30
|
Р. Сосьедад – Хетафе
|2 : 0
|8.04
|22:00
|
Реал – Вильярреал
|2 : 3
|9.04
|15:00
|
Вальядолид – Мальорка
|3 : 3
|9.04
|17:15
|
Бетис – Кадис
|- : -
|9.04
|19:30
|
Альмерия – Валенсия
|- : -
|9.04
|22:00
|
Р. Вальекано – Атлетико
|- : -
|10.04
|22:00
|
Барселона – Жирона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|17
|
|
Карим Бензема
Реал
|14
|
|
Энес Юнал
Хетафе
|13
|П
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|8
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|8
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|18
|3
|2
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|15
|3
|1
|
|
Маркос Акунья
Севилья
|23
|2
|7
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