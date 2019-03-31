"Вальядолид" и "Реал Сосьедад" сыграли вничью в матче 29-го тура чемпионата Испании (1:1). Голом в составе хозяев отметился нападающий Серхио Кеко, у гостей отличился форвард Микель Оярсабаль.

"Вальядолид" набрал 30 очков и поднялся на 16-е место в турнирной таблице. "Реал Сосьедад" с 37 баллами располагается на 10-й строчке.

Чемпионат Испании

Лига 1

29-й тур

"Вальядолид" - "Реал Сосьедад" - 1:1 (1:0)

Голы: Кеко, 9 (1:0). Оярсабаль, 79 (1:1).

"Вальядолид": Масип, Кико Оливас, Начо Мартинес, Калеро, Мойяно, Рубен Алькарас, Ануар (Энес Унал, 85), Кеко (Антоньито, 77), Оскар Плано, Верде (Мичел, 46), Гвардьола.

"Реал Сосьедад": Рульи, Навас, Сальдуа, Элустондо, Эрнандез, Пардо (Виллиан Жозе, 67), Субельдия, Сангальи, Янузай (Баутиста, 87), Рамирес (Хуанми, 60), Оярсабаль.

Предупреждения: Начо Мартинес, 2. Кеко, 46. Ануар, 55. Элустондо, 75. Энес Унал, 90+3.

Судья: Альберола Рохас.

31 марта. Вальядолид. Стадион "Jose Zorrilla".

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