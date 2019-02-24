"Вальядолид" – "Бетис": видеотрансляция матча в 20.30

В матче 25-го тура чемпионата Испании по футболу в воскресенье, 24 февраля, "Вальядолид" принимает "Бетис".

"СЭ" в новом сезоне показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Вальядолид" – "Бетис" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 20.30 (время московское).

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лиги, календарь и результаты матчей