«Барселона» проиграла «Вальядолиду». Это второе поражение каталонцев подряд

«Барселона» на выезде проиграла «Вальядолиду» в матче 36-го тура чемпионата Испании — 1:3. Каталонцы потерпели второе поражение подряд.

Хозяева уже на второй минуте вышли вперед благодаря автоголу Андреаса Кристенсена. В середине первого тайма Кайл Ларин реализовал пенальти, удвоив преимущество.

В конце второго тайма Ларин уже ассистировал Гонсало Плате. На последних минутах форвард Роберто Левандовски отыграл один мяч.

«Вальядолид» набрал 38 очков и поднялся на 17-ю строчку, покинув зону вылета. «Барселона» ранее гарантировала себе чемпионство.