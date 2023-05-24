Красная карточка Винисиуса Жуниора отменена. Он сможет сыграть с «Райо Вальекано»

Комитет по соревнованиям федерации футбола Испании вынес решение по поводу удаления нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора в матче с «Валенсией».

Красная карточка отменена, поэтому бразилец сможет сыграть против «Райо Вальекано».