«Атлетико» в гостях разгромил «Вальядолид»

«Атлетико» в гостях разгромно обыграл «Вальядолид» в матче 32-го тура ла лиги — 5:2.

В составе мадридцев забитыми голами отличились Науэль Молина, Хосе Мария Хименес, Альваро Мората и Мемфис Депай. На 86-й минуте защитник «Вальядолида» Хоакин Фернандес отправил мяч в свои ворота. Хозяева ответили голами Кайла Ларина и Серхио Эскудеро.

«Атлетико» с 66 очками занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. «Вальядолид» с 35 баллами располагается на 15-й строчке.