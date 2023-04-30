Гол Хоселу с пенальти принес «Эспаньолу» победу над «Хетафе»

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«Эспаньол» на своем поле обыграл «Хетафе» в матче 32-го тура чемпионата Испании — 1:0.

Автором единственного забитого гола стал полузащитник Хоселу, который реализовал пенальти на 38-й минуте встречи.

«Эспаньол» занимает 18-е место в турнирной таблице ла лиги, набрав 31 очко. «Хетафе» располагается на 19-й строчке — 31 очко.