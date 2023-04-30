Гол Хоселу с пенальти принес «Эспаньолу» победу над «Хетафе»
«Эспаньол» на своем поле обыграл «Хетафе» в матче 32-го тура чемпионата Испании — 1:0.
Автором единственного забитого гола стал полузащитник Хоселу, который реализовал пенальти на 38-й минуте встречи.
«Эспаньол» занимает 18-е место в турнирной таблице ла лиги, набрав 31 очко. «Хетафе» располагается на 19-й строчке — 31 очко.
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|
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|19
|6
|6
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|63
|
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|
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|31
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|7
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|30-34
|40
|
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|Сельта
|32
|10
|9
|13
|38-45
|39
|
14
|Кадис
|32
|8
|11
|13
|25-44
|35
|
15
|Вальядолид
|31
|10
|5
|16
|27-50
|35
|
16
|Альмерия
|32
|9
|6
|17
|40-57
|33
|
17
|Валенсия
|32
|9
|6
|17
|35-39
|33
|
18
|Эспаньол
|32
|7
|10
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|38-53
|31
|
19
|Хетафе
|32
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|10
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|28.04
|22:00
|
Осасуна – Р. Сосьедад
|0 : 2
|29.04
|17:15
|
Эльче – Р. Вальекано
|4 : 0
|29.04
|19:30
|
Реал – Альмерия
|4 : 2
|29.04
|22:00
|
Барселона – Бетис
|4 : 0
|30.04
|15:00
|
Кадис – Валенсия
|2 : 1
|30.04
|17:15
|
Вильярреал – Сельта
|3 : 1
|30.04
|19:30
|
Эспаньол – Хетафе
|1 : 0
|30.04
|22:00
|
Вальядолид – Атлетико
|- : -
|1.05
|20:00
|
Мальорка – Атлетик
|- : -
|1.05
|22:00
|
Севилья – Жирона
|- : -
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|Г
|
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Роберт Левандовски
Барселона
|19
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|14
|П
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|10
|
|
Антуан Гризманн
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|
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Реал Сосьедад
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|Ж
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