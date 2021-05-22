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«Атлетико» в 11-й раз выиграл чемпионат Испании

20:51
22 мая. Вальядолид. «Вальядолид» — «Атлетико» — 1:2. Футболисты «Атлетико» празднуют забитый мяч. Фото AFP
22 мая. Вальядолид. «Вальядолид» — «Атлетико» — 1:2. Футболисты «Атлетико» празднуют забитый мяч. Фото AFP
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«Атлетико» обеспечил себе первое место в чемпионате Испании по итогам сезона-2020/21. Мадридский клуб в заключительном туре одержал волевую победу над «Вальядолидом» со счетом 2:1 и гарантировал себе первую строчку.

Автором победного гола стал нападающий Луис Суарес.

У «Реала» был шанс догнать «матрасников», но победа «Атлетико» сняла все вопросы о чемпионе.

Клуб из Мадрида в 11-й раз в своей истории выигрывает чемпионат Испании. Главный тренер Диего Симеоне во второй раз привел свою команду к чемпионскому титулу.

Чемпионат Испании. Лига 1

38-й тур

«Вальядолид» — «Атлетико» — 1:2 (1:0)

Голы: Оскар Плано, 18 (1:0). Корреа, 57 (1:1). Суарес, 67 (1:2).

«Вальядолид»: Масип, Кико Оливас, Оласа, Янко (Э.Перес, 82), Эль-Ямик, Меса (Мичел, 62), Сан Эметерио (Эрвиас, 82), Оскар Плано, Вилья (Гвардьола, 62), Вайссман, Маркос Андре (Жоау Филипе, 62).

«Атлетико»: Облак, Триппьер, Фелипе, Хименес, Эрмосо (Лоди, 63), Коке, Сауль (Жоау Феликс, 63), Льоренте (Кондогбья, 79), Суарес, Феррейра-Карраско, Корреа (Эррера, 85).

Предупреждения: Маркос Андре, 55. Эль-Ямик, 70. Мичел, 74. Жоау Феликс, 78. Сан Эметерио, 78. Фелипе, 83. Лоди, 87.

Судья: Санчес Мартинес (Испания).

22 мая. Вальядолид. Стадион «Хосе Соррилья».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лестер
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

27%

1.57

Ф1 (0)

20%

1.51

X2

15%

1.89
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Милан

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

1X

21%

1.52

П2

16%

2.65
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал 2
Вильярреал 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.60

П1

26%

1.49

ТМ 3.5

18%

1.68

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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