«Атлетико» в 11-й раз выиграл чемпионат Испании
«Атлетико» обеспечил себе первое место в чемпионате Испании по итогам сезона-2020/21. Мадридский клуб в заключительном туре одержал волевую победу над «Вальядолидом» со счетом 2:1 и гарантировал себе первую строчку.
Автором победного гола стал нападающий Луис Суарес.
У «Реала» был шанс догнать «матрасников», но победа «Атлетико» сняла все вопросы о чемпионе.
Клуб из Мадрида в 11-й раз в своей истории выигрывает чемпионат Испании. Главный тренер Диего Симеоне во второй раз привел свою команду к чемпионскому титулу.
Чемпионат Испании. Лига 1
38-й тур
«Вальядолид» — «Атлетико» — 1:2 (1:0)
Голы: Оскар Плано, 18 (1:0). Корреа, 57 (1:1). Суарес, 67 (1:2).
«Вальядолид»: Масип, Кико Оливас, Оласа, Янко (Э.Перес, 82), Эль-Ямик, Меса (Мичел, 62), Сан Эметерио (Эрвиас, 82), Оскар Плано, Вилья (Гвардьола, 62), Вайссман, Маркос Андре (Жоау Филипе, 62).
«Атлетико»: Облак, Триппьер, Фелипе, Хименес, Эрмосо (Лоди, 63), Коке, Сауль (Жоау Феликс, 63), Льоренте (Кондогбья, 79), Суарес, Феррейра-Карраско, Корреа (Эррера, 85).
Предупреждения: Маркос Андре, 55. Эль-Ямик, 70. Мичел, 74. Жоау Феликс, 78. Сан Эметерио, 78. Фелипе, 83. Лоди, 87.
Судья: Санчес Мартинес (Испания).
22 мая. Вальядолид. Стадион «Хосе Соррилья».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/
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