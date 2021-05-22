«Атлетико» в 11-й раз выиграл чемпионат Испании

«Атлетико» обеспечил себе первое место в чемпионате Испании по итогам сезона-2020/21. Мадридский клуб в заключительном туре одержал волевую победу над «Вальядолидом» со счетом 2:1 и гарантировал себе первую строчку.

Автором победного гола стал нападающий Луис Суарес.

У «Реала» был шанс догнать «матрасников», но победа «Атлетико» сняла все вопросы о чемпионе.

Клуб из Мадрида в 11-й раз в своей истории выигрывает чемпионат Испании. Главный тренер Диего Симеоне во второй раз привел свою команду к чемпионскому титулу.

Чемпионат Испании. Лига 1

38-й тур

«Вальядолид» — «Атлетико» — 1:2 (1:0)

Голы: Оскар Плано, 18 (1:0). Корреа, 57 (1:1). Суарес, 67 (1:2).

«Вальядолид»: Масип, Кико Оливас, Оласа, Янко (Э.Перес, 82), Эль-Ямик, Меса (Мичел, 62), Сан Эметерио (Эрвиас, 82), Оскар Плано, Вилья (Гвардьола, 62), Вайссман, Маркос Андре (Жоау Филипе, 62).

«Атлетико»: Облак, Триппьер, Фелипе, Хименес, Эрмосо (Лоди, 63), Коке, Сауль (Жоау Феликс, 63), Льоренте (Кондогбья, 79), Суарес, Феррейра-Карраско, Корреа (Эррера, 85).

Предупреждения: Маркос Андре, 55. Эль-Ямик, 70. Мичел, 74. Жоау Феликс, 78. Сан Эметерио, 78. Фелипе, 83. Лоди, 87.

Судья: Санчес Мартинес (Испания).

22 мая. Вальядолид. Стадион «Хосе Соррилья».