Депай подпишет контракт с «Барселоной» до 2024 года
Нападающий Мемфис Депай близок к подписанию контракта с «Барселоной», сообщает в Twitter журналист Николо Скира.
Каталонцы предложили Депаю контракт с зарплатой 5 миллионов евро в год плюс бонусы. Соглашение будет действовать до 2024 года. Стороны обговаривают последние детали сделки.
Ранее голландец объявил об уходе из «Лиона». По его словам, он сыграет прощальный матч за «ткачей» 23 мая с «Ниццей».
Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2021 года. В сезоне-2020/21 Депай провел 36 матчей в лиге 1 и забил 20 голов, а также отдал 10 голевых передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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