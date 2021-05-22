Депай подпишет контракт с «Барселоной» до 2024 года

Нападающий Мемфис Депай близок к подписанию контракта с «Барселоной», сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

Каталонцы предложили Депаю контракт с зарплатой 5 миллионов евро в год плюс бонусы. Соглашение будет действовать до 2024 года. Стороны обговаривают последние детали сделки.

Ранее голландец объявил об уходе из «Лиона». По его словам, он сыграет прощальный матч за «ткачей» 23 мая с «Ниццей».

Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2021 года. В сезоне-2020/21 Депай провел 36 матчей в лиге 1 и забил 20 голов, а также отдал 10 голевых передач.