Вальверде рассказал, что его сын является фанатом Винисиуса

Полузащитник «Реалла» Федерико Вальверде рассказал, что его 4-летний сын Бени является фанатом нападающего команды Винисиуса Жуниора.

«Мне бы хотелось сказать, что его кумир я. Но нет, это Вини. Не знаю, расстраиваться ли мне или нет. Он приходит на матчи, чтобы посмотреть на него, а не на меня. Он много раз говорил об этом, каждый раз, приходя на матчи «Реала». Он смотрит на Вини другими глазами, с иным восхищением, и это очень мило», — цитирует Вальверде Madrid Universal.

«Реал» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 58 очков в 27 турах ла лиги.