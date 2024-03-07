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7 марта, 20:03

В «Реал Сосьедад» сообщили, что Захарян пропустит матч против «Гранады»

Константин Белов
Корреспондент
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Арсен Захарян.
Фото Global Look Press

В пресс-службе «Реал Сосьедад» в комментарии «СЭ» ответили на вопрос о состоянии здоровья полузащитника Арсена Захаряна.

«Сегодня Арсен занимался по индивидуальной программе. Он продолжает восстанавливаться. Скорей всего, он пропустит игру с «Гранадой в эти выходные», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

6 марта Захарян из-за повреждения пропустил тренировку команды. Также он не принимал участия в ответном матче против «ПСЖ» (1:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В сезоне-2023/24 Захарян принял участие в 30 матчах, записав на свой счет 1 результативную передачу.

Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 28 21 6 1 60-18 69
2
 Жирона 28 19 5 4 59-33 62
3
 Барселона 28 18 7 3 57-34 61
4
 Атлетико 28 17 4 7 54-31 55
5
 Атлетик 28 15 8 5 48-26 53
6
 Р. Сосьедад 29 12 10 7 42-31 46
7
 Бетис 28 10 12 6 34-31 42
8
 Валенсия 27 11 7 9 32-31 40
9
 Лас-Пальмас 28 10 7 11 29-31 37
10
 Осасуна 28 10 6 12 31-39 36
11
 Вильярреал 28 9 8 11 46-51 35
12
 Хетафе 28 8 11 9 36-42 35
13
 Алавес 28 8 8 12 26-33 32
14
 Севилья 28 6 10 12 35-42 28
15
 Мальорка 28 5 12 11 24-35 27
16
 Р. Вальекано 28 5 11 12 23-38 26
17
 Сельта 28 5 9 14 30-43 24
18
 Кадис 29 3 13 13 20-40 22
19
 Гранада 27 2 8 17 30-57 14
20
 Альмерия 28 0 10 18 27-57 10
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15.03 23:00
Р. Сосьедад – Кадис
 2 : 0
16.03 16:00
Мальорка – Гранада
 - : -
16.03 18:15
Осасуна – Реал
 - : -
16.03 20:30
Хетафе – Жирона
 - : -
16.03 23:00
Атлетик – Алавес
 - : -
17.03 16:00
Севилья – Сельта
 - : -
17.03 18:15
Лас-Пальмас – Альмерия
 - : -
17.03 18:15
Вильярреал – Валенсия
 - : -
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Хетафе

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Атлетико

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П
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Алекс Баэна

Вильярреал

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Нико Уильямс

Атлетик

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Диего Рико

Хетафе

 7
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Чими Авила

Осасуна, Бетис

 22 2 4
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Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 20 2 1
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Домингуш Дуарте

Хетафе

 14 1 3
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