В «Реал Сосьедад» сообщили, что Захарян пропустит матч против «Гранады»

В пресс-службе «Реал Сосьедад» в комментарии «СЭ» ответили на вопрос о состоянии здоровья полузащитника Арсена Захаряна.

«Сегодня Арсен занимался по индивидуальной программе. Он продолжает восстанавливаться. Скорей всего, он пропустит игру с «Гранадой в эти выходные», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

6 марта Захарян из-за повреждения пропустил тренировку команды. Также он не принимал участия в ответном матче против «ПСЖ» (1:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В сезоне-2023/24 Захарян принял участие в 30 матчах, записав на свой счет 1 результативную передачу.