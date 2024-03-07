Хави: «Не хочу обсуждать то, кто станет тренером «Барселоны» после меня»
Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал информацию о том, что Луис Энрике, возглавляющий «ПСЖ», может сменить его в каталонском клубе.
«Луис Энрике? Не хочу обсуждать то, кто станет тренером после меня. Я вообще не хочу говорить о следующем сезоне, потому что у нас еще много», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.
В конце января Хави объявил, что уйдет из «Барселоны» по окончании текущего сезона. Сине-гранатовые после 27 туров ла лиги занимают третье место в турнирной таблице, набрав 58 очков.
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|
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|
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|Хетафе
|28
|8
|11
|9
|36-42
|35
|
13
|Алавес
|28
|8
|8
|12
|26-33
|32
|
14
|Севилья
|28
|6
|10
|12
|35-42
|28
|
15
|Мальорка
|28
|5
|12
|11
|24-35
|27
|
16
|Р. Вальекано
|28
|5
|11
|12
|23-38
|26
|
17
|Сельта
|28
|5
|9
|14
|30-43
|24
|
18
|Кадис
|28
|3
|13
|12
|20-38
|22
|
19
|Гранада
|27
|2
|8
|17
|30-57
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|
20
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|0
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|15.03
|23:00
|
Р. Сосьедад – Кадис
|- : -
|16.03
|16:00
|
Мальорка – Гранада
|- : -
|16.03
|18:15
|
Осасуна – Реал
|- : -
|16.03
|20:30
|
Хетафе – Жирона
|- : -
|16.03
|23:00
|
Атлетик – Алавес
|- : -
|17.03
|16:00
|
Севилья – Сельта
|- : -
|17.03
|18:15
|
Лас-Пальмас – Альмерия
|- : -
|17.03
|18:15
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Вильярреал – Валенсия
|- : -
|17.03
|20:30
|
Р. Вальекано – Бетис
|- : -
|17.03
|23:00
|
Атлетико – Барселона
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Джуд Беллингем
Реал
|16
|
|
Борха Майораль
Хетафе
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|
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Альваро Мората
Атлетико
|14
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
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|
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Нико Уильямс
Атлетик
|7
|
|
Диего Рико
Хетафе
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|И
|К
|Ж
|
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Чими Авила
Бетис, Осасуна
|22
|2
|4
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|20
|2
|1
|
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Домингуш Дуарте
Хетафе
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|1
|3
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