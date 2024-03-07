Хави: «Не хочу обсуждать то, кто станет тренером «Барселоны» после меня»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал информацию о том, что Луис Энрике, возглавляющий «ПСЖ», может сменить его в каталонском клубе.

«Луис Энрике? Не хочу обсуждать то, кто станет тренером после меня. Я вообще не хочу говорить о следующем сезоне, потому что у нас еще много», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

В конце января Хави объявил, что уйдет из «Барселоны» по окончании текущего сезона. Сине-гранатовые после 27 туров ла лиги занимают третье место в турнирной таблице, набрав 58 очков.