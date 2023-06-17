Вальверде отреагировал на слухи об интересе клубов АПЛ

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде ответил на вопрос об интересе клубов АПЛ.

Ранее сообщалось, что в услугах 24-летнего уругвайца заинтересованы «Челси» и «Ливерпуль».

«Нет, нет. Я в Мадриде, пытаюсь наслаждаться каждым моментом и оставить свой след в лучшем клубе мира. Я хочу продолжать выигрывать титулы для болельщиков «Реала»». — цитирует Вальверде ESPN Argentina.

В прошедшем сезоне Вальверде провел 56 матчей за «Реал» во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал 7 голевых передач. Его контракт с мадридцами рассчитан до лета 2027 года.