Вальверде - о будущем Ракитича в "Барселоне"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде не исключил уход из команды Ивана Ракитича.

- Он важный игрок для "Барселоны", но я не знаю, будет ли он с нами в этом сезоне, - приводит слова Вальверде Marca. - Приходят новые футболисты и ему придется бороться за место в стартовом составе из года в год, при том, что его время уходит.

В прошлом сезоне 31-летний Ракитич сыграл в 54 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 10 голевых передач. Его контракт с "Барселоной" будет действовать до 30 июня 2021 года. А его трансферная стоимость, по данным transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.

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