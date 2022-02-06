«Валенсия» сыграла вничью с «Реал Сосьедадом». Черышев остался в запасе

«Валенсия» без Черышева сыграла вничью с «Реал Сосьедадом» в чемпионате Испании

«Валенсия» сыграла вничью с «Реал Сосьедадом» (0:0) в матче 23-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила на стадионе «Месталья» в Валенсии.

Российский полузащитник хозяев Денис Черышев провел игру на скамейке запасных.

«Валенсия» набрала 30 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице ла лиги. «Реал Сосьедад» с 35 баллами расположился на шестой позиции.