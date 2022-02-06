Каземиро и Васкес из-за гастроэнтерита пропустят матч «Реала» с «Гранадой»

Полузащитники «Реала» Лукас Васекс и Каземиро пропустят матч 23-го тура чемпионата Испании с «Гранадой», сообщает официальный сайт мадридского клуба 6 февраля.

У 29-летнего бразильца и 30-летнего испанца диагностирован гастроэнтерит.

В нынешнем сезоне Каземиро принял участие в 31 встрече за «Реал» и отдал четыре результативные передачи. На счету Васкеса один гол в 17 играх.

Матч между «Реалом» и «Гранадой» пройдет сегодня, 6 февраля. Встреча пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.