«Валенсия» пытается договориться об аренде полузащитника «Ювентуса» Артура

«Валенсия» продолжает сохранять интерес к полузащитнику «Ювентуса» Артуру Мело, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, испанский клуб ведет переговоры по аренде 25-летнего бразильца на сезон-2022/23, но хочет договориться о том, чтобы «Юве» платил футболисту большую часть зарплаты.

В прошлом сезоне Артур сделал 1 результативную передачу в 31 матче за «Ювентус». Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 18 миллионов евро.