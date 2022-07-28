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Сегодня, 10:16

«Валенсия» пытается договориться об аренде полузащитника «Ювентуса» Артура

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Валенсия» продолжает сохранять интерес к полузащитнику «Ювентуса» Артуру Мело, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, испанский клуб ведет переговоры по аренде 25-летнего бразильца на сезон-2022/23, но хочет договориться о том, чтобы «Юве» платил футболисту большую часть зарплаты.

В прошлом сезоне Артур сделал 1 результативную передачу в 31 матче за «Ювентус». Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 18 миллионов евро.

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