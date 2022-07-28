«Валенсия» пытается договориться об аренде полузащитника «Ювентуса» Артура
«Валенсия» продолжает сохранять интерес к полузащитнику «Ювентуса» Артуру Мело, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, испанский клуб ведет переговоры по аренде 25-летнего бразильца на сезон-2022/23, но хочет договориться о том, чтобы «Юве» платил футболисту большую часть зарплаты.
В прошлом сезоне Артур сделал 1 результативную передачу в 31 матче за «Ювентус». Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 18 миллионов евро.
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|Атлетико
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4
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|0
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5
|Бетис
|0
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|0
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|0
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8
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|0
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12
|Р. Вальекано
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
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|0
|0
|0-0
|0
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20
|Жирона
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
|- : -
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