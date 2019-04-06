"Валенсия" проиграла "Райо Вальекано", Черышев сыграл 90 минут

"Валенсия" уступила "Райо Вальекано" в матче 31-го тура чемпионата Испании (0:2). Российский нападающий "летучих мышей" Денис Черышев провел на поле 90 минут.

"Валенсия" с 46 очками занимает 5-е место в турнирной таблице. "Райо Вальекано" набрал 27 баллов и остался на 19-й строчке.

Чемпионат Испании

Лига 1

31-й тур

"Райо Вальекано" - "Валенсия" - 2:0 (1:0)

Голы: Рауль де Томас, 32 (1:0). Марио Суарес, 90+1 (2:0).

Нереализованный пенальти: Парехо, 28 (вратарь)

"Райо Вальекано": Гарсия, Адвинкула, Тито, Гальвес (Веласкес, 82), Ба, Алекс Морено (Альваро Гарсия, 66), Марио Суарес, Посо, Бебе (Уче Агбо, 73), Эмбарба, Рауль де Томас.

"Валенсия": Нету, Ронкалья (Васс, 81), Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Диакаби, Парехо, Кондогбья, Родриго (Гамейро, 60), Черышев, Мина, Торрес (Гонсалу Гедеш, 60).

Предупреждения: Рауль де Томас, 14. Торрес, 29. Гальвес, 55. Ронкалья, 76. Диакаби, 84.

Судья: Альберола Рохас.

6 апреля. Мадрид. Стадион "Campo de Futbol de Vallecas".

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