«Валенсия» проиграла «Мальорке», Черышева заменили в первом тайме

«Мальорка» дома одержала победу над «Валенсией» (4:1) в матче 20-го тура чемпионата Испании. В составе гостей единственный гол забил форвард Ферран Торрес.

У «Мальорки» отличились защитник Антонио Райльо, дважды нападающий Анте Будимир и полузащитник Дани Родригес.

Российский хавбек «летучих мышей» Денис Черышев вышел в старте своей команды и был заменен на 44-й минуте встречи.

«Валенсия» с 31 очком располагается на 7-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. «Мальорка» — 17-е место и 18 баллов.

Чемпионат Испании. Лига 1

20-й тур

«Мальорка» — «Валенсия» — 4:1 (3:0)

Голы: Райльо, 7 (1:0). Будимир, 22 (2:0). Будимир, 41 (3:0). Родригес, 79 (4:0). Торрес, 82 (4:1).

«Мальорка»: Рейна, Райльо, Вальент, Агбеньеню, Гамес, Севилья (Фебас, 69), Родригес, Баба, Джуниор (Кубо, 81), Будимир, Кучо Эрнандес (Посо, 64).

«Валенсия»: Доменеч, Васс, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Диакаби, Парехо, Коклен, Солер, Гамейро (Ли Кан Ин, 61), Черышев (Торрес, 44), Гомес.

Предупреждения: Парехо, 6. Коклен, 12. Райльо, 38. Севилья, 55. Рейна, 60. Кубо, 81. Торрес, 87.

Удаление: Парехо, 51.

Судья: Мелеро Лопес (Испания).

19 января. Пальма-де-Мальорка. Стадион «Иберостар».