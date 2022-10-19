Хави заявил, что поймет, если руководство «Барселоны» решит его уволить

Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что поймет, если руководство клуба решит его уволить из-за неудачных результатов команды.

«Это футбол. Мы должны смотреть правде в глаза, но я всегда настроен позитивно. С учетом усилий, приложенных клубом и командой, которая у нас есть, мы должны бороться за трофеи. И если мы не победим, как сказал президент, будут последствия, начиная с меня. Если мы не выиграем, придет другой тренер. Но я собираюсь сделать все возможное, чтобы показать хороший результат», — приводит Goal слова Хави.

16 октября «Барселона» потерпела поражение от «Реала» в матче 9-го тура чемпионата Испании (1:3). На данный момент команда Хави с 22 очками занимает 2-е место в ла лиге. В Лиге чемпионов клуб расположился на 3-й позиции в своей группе (4 очка) и может не пройти в следующую стадию турнира.