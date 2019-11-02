«Валенсия» одержала волевую победу над «Эспаньолом». Черышев провел на поле полтора тайма
В матче 12-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» принимал «Валенсию». Гости одержали волевую победу со счетом 2:1.
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел в основном составе. Он был заменен на 62-й минуте.
Чемпионат Испании. Лига 1
12-й тур
«Эспаньол» — «Валенсия» — 1:2 (1:0)
Голы: Рока, 31 — с пенальти (1:0). Парехо, 69 — с пенальти (1:1). М.Гомес, 80 (1:2).
«Эспаньол»: Диего Лопес, Эспиноса, Давид Лопес, Налду, Педроса, В.Гомес, Виктор Санчес, Дардер (Гранеро, 78), Рока, Феррейра (Кампусано, 74), У Лэй (Варгас, 65).
«Валенсия»: Силлессен, Гарай, Хауме Коста, Васс, Диакаби, Парехо, Кондогбья, Родриго, Черышев (Собрино, 63. Хосе Гайя, 89), М.Гомес, Торрес (Вальехо, 63).
Предупреждение: Кондогбья, 30.
Судья: Писарро Гомес (Испания).
2 ноября. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион «РКДЭ Стэдиум».
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https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2019-2020/