«Валенсия» одержала волевую победу над «Эспаньолом». Черышев провел на поле полтора тайма

В матче 12-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» принимал «Валенсию». Гости одержали волевую победу со счетом 2:1.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел в основном составе. Он был заменен на 62-й минуте.

Чемпионат Испании. Лига 1

12-й тур

«Эспаньол» — «Валенсия» — 1:2 (1:0)

Голы: Рока, 31 — с пенальти (1:0). Парехо, 69 — с пенальти (1:1). М.Гомес, 80 (1:2).

«Эспаньол»: Диего Лопес, Эспиноса, Давид Лопес, Налду, Педроса, В.Гомес, Виктор Санчес, Дардер (Гранеро, 78), Рока, Феррейра (Кампусано, 74), У Лэй (Варгас, 65).

«Валенсия»: Силлессен, Гарай, Хауме Коста, Васс, Диакаби, Парехо, Кондогбья, Родриго, Черышев (Собрино, 63. Хосе Гайя, 89), М.Гомес, Торрес (Вальехо, 63).

Предупреждение: Кондогбья, 30.

Судья: Писарро Гомес (Испания).

2 ноября. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион «РКДЭ Стэдиум».

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