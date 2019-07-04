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"Валенсия" Черышева сыграет в первом туре с "Реал Сосьедадом". Класико пройдет 27 октября и 1 марта 2020-го

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В четверг, 4 июля, официальный Twitter ла лиги опубликовал расписание матчей первого тура чемпионата Испании. "Валенсия", за которую выступает российский нападающий Денис Черышев, примет на своем поле "Реал Сосьедад". Чемпион прошлого сезона "Барселона" приедет в гости к "Атлетику". Все игры пройдут 18 августа.

Расписание матчей первого тура выглядит следующим образом:

"Сельта" – "Реал"

"Мальорка""Эйбар"

"Атлетико""Хетафе"

"Эспаньол""Севилья"

"Алавес""Леванте"

"Валенсия""Реал Сосьедад"

"Бетис" – "Вальядолид"

"Леганес" – "Осасуна"

"Атлетик""Барселона"

"Вильярреал""Гранада"

Отметим, что матчи класико между "Барселоной" и "Реалом" пройдут 27 октября 2019 года (на стадионе "Камп Ноу") и 1 марта 2020-го ("Сантьяго Бернабеу").

 

 

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