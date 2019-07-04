"Валенсия" Черышева сыграет в первом туре с "Реал Сосьедадом". Класико пройдет 27 октября и 1 марта 2020-го

В четверг, 4 июля, официальный Twitter ла лиги опубликовал расписание матчей первого тура чемпионата Испании. "Валенсия", за которую выступает российский нападающий Денис Черышев, примет на своем поле "Реал Сосьедад". Чемпион прошлого сезона "Барселона" приедет в гости к "Атлетику". Все игры пройдут 18 августа.

Расписание матчей первого тура выглядит следующим образом:

"Сельта" – "Реал"

"Мальорка" – "Эйбар"

"Атлетико" – "Хетафе"

"Эспаньол" – "Севилья"

"Алавес" – "Леванте"

"Валенсия" – "Реал Сосьедад"

"Бетис" – "Вальядолид"

"Леганес" – "Осасуна"

"Атлетик" – "Барселона"

"Вильярреал" – "Гранада"

Отметим, что матчи класико между "Барселоной" и "Реалом" пройдут 27 октября 2019 года (на стадионе "Камп Ноу") и 1 марта 2020-го ("Сантьяго Бернабеу").

Next season’s La Liga Clasico dates have been confirmed. pic.twitter.com/YBAt4zUBAf — B/R Football (@brfootball) 4 июля 2019 г.

Все о чемпионате Испании – здесь