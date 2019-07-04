"Валенсия" Черышева сыграет в первом туре с "Реал Сосьедадом". Класико пройдет 27 октября и 1 марта 2020-го

В четверг, 4 июля, официальный Twitter ла лиги опубликовал расписание матчей первого тура чемпионата Испании. "Валенсия", за которую выступает российский нападающий Денис Черышев, примет на своем поле "Реал Сосьедад". Чемпион прошлого сезона "Барселона" приедет в гости к "Атлетику". Все игры пройдут 18 августа.
Расписание матчей первого тура выглядит следующим образом:
"Валенсия" – "Реал Сосьедад"
"Атлетик" – "Барселона"
Отметим, что матчи класико между "Барселоной" и "Реалом" пройдут 27 октября 2019 года (на стадионе "Камп Ноу") и 1 марта 2020-го ("Сантьяго Бернабеу").
¡#LaLigaSantander 2019/20 va a tener un arranque espectacular!— LaLiga (@LaLiga) 4 июля 2019 г.
🔥 JORNADA 1 🔥 pic.twitter.com/z1D137uaQH
Next season’s La Liga Clasico dates have been confirmed. pic.twitter.com/YBAt4zUBAf— B/R Football (@brfootball) 4 июля 2019 г.