«Валенсия» без Черышева обыграла «Гранаду»

«Валенсия» дома одержала победу над «Гранадой» (2:0) в матче 13-го тура чемпионата Испании. На 74-й минуте встречи забил защитник «летучих мышей» Даниэль Васс, а на 7-й компенсированной минуте игры окончательный счет на табло установил полузащитник Ферран Торрес.

Российский хавбек «Валенсии» Денис Черышев пропускал матч из-за мышечного повреждения.

«Валенсия» с 20 очками занимает 7-е место в турнирной таблице ла лиги. «Гранада» — 6-я строчка и 20 баллов.

Чемпионат Испании. Лига 1

13-й тур

«Валенсия» — «Гранада» — 2:0 (0:0)

Голы: Васс, 74 (1:0). Торрес, 90+7 (2:0).

«Валенсия»: Силлессен, Гарай, Васс, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Парехо, Кондогбья (Хауме Коста, 36), Родриго (Гамейро, 52), Гомес, Торрес, Вальехо (Ли Кан Ин, 87).

«Гранада»: Силва, Кини, Дуарте, Санчес, Нева (Фернандес, 81), Гоналон (Монторо, 63), Азиз (Мачис, 75), Эррера, Пуэртас, Сольдадо, Вадильо.

Предупреждения: Гоналон, 39. Азиз, 44. Кини, 78. Монторо, 89. Эррера, 90+2.

Судья: Эстрада Фернандес (Испания).

9 ноября. Валенсия. Стадион «Месталья».

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