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Сегодня, 04:45

Вальбуэна считает, что Бензема заслужил «Золотой мяч»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Матье Вальбуэна.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Олимпиакоса» Матье Вальбуэна считает, что нападающий «Реала» Карим Бензема заслужил «Золотой мяч».

«Было бы нечестно сказать, что Бензема не заслуживает «Золотой мяч». Да, он заслужил. Могу говорить объективно в спортивном плане. У меня свой путь, нет никаких проблем», — цитирует RMC Вальбуэна.

Напомним, в 2015 году Бензема был обвинен в посредничестве при шантаже партнера по сборной Франции Вальбуэна записью интимного характера. Из-за этой ситуации игрок несколько лет не вызывался в сборную Франции.

Карим Бензема
Матье Вальбуэна
Футбол
ФК Реал
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3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
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 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
6
 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
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 Вильярреал 38 16 11 11 63-37 59
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 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
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 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
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20.05 22:00
Р. Вальекано – Леванте
 2 : 4
20.05 22:00
Реал – Бетис
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21.05 18:30
Валенсия – Сельта
 2 : 0
22.05 18:30
Эльче – Хетафе
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22.05 21:00
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Гранада – Эспаньол
 0 : 0
22.05 21:00
Осасуна – Мальорка
 0 : 2
22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
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22.05 23:00
Р. Сосьедад – Атлетико
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22.05 23:00
Севилья – Атлетик
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 27
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 17
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 17
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

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Хорхе Куэнка

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