Вальбуэна считает, что Бензема заслужил «Золотой мяч»

Полузащитник «Олимпиакоса» Матье Вальбуэна считает, что нападающий «Реала» Карим Бензема заслужил «Золотой мяч».

«Было бы нечестно сказать, что Бензема не заслуживает «Золотой мяч». Да, он заслужил. Могу говорить объективно в спортивном плане. У меня свой путь, нет никаких проблем», — цитирует RMC Вальбуэна.

Напомним, в 2015 году Бензема был обвинен в посредничестве при шантаже партнера по сборной Франции Вальбуэна записью интимного характера. Из-за этой ситуации игрок несколько лет не вызывался в сборную Франции.