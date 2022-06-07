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Сегодня, 20:11

Хави обсудил с Ди Марией возможность перехода полузащитника в «Барселону»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Барселона» проявляет интерес к полузащитнику Анхелю Ди Марии. Главный тренер каталонцев Хави лично общался с 34-летним аргентинцем, обсуждая возможность сотрудничества, сообщает AS.

Вингер, чей контракт с «ПСЖ» истекает 30 июня 2022 года, уже объявил об уходе из французского клуба.

У игрока также есть вариант с «Ювентусом», однако никаких официальных договоренностей с туринским клубом не достигнуто.

В прошедшем сезоне Анхель Ди Мария провел во французском чемпионате 26 матчей, в которых забил пять голов и сделал семь результативных передач.

Анхель Ди Мария
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
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 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
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 Вильярреал 38 16 11 11 63-37 59
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 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
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 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
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 Алавес 38 8 7 23 31-65 31
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Валенсия – Сельта
 2 : 0
22.05 18:30
Эльче – Хетафе
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22.05 21:00
Гранада – Эспаньол
 0 : 0
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Осасуна – Мальорка
 0 : 2
22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
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22.05 23:00
Р. Сосьедад – Атлетико
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Винисиус Жуниор

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