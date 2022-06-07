Хави обсудил с Ди Марией возможность перехода полузащитника в «Барселону»

«Барселона» проявляет интерес к полузащитнику Анхелю Ди Марии. Главный тренер каталонцев Хави лично общался с 34-летним аргентинцем, обсуждая возможность сотрудничества, сообщает AS.

Вингер, чей контракт с «ПСЖ» истекает 30 июня 2022 года, уже объявил об уходе из французского клуба.

У игрока также есть вариант с «Ювентусом», однако никаких официальных договоренностей с туринским клубом не достигнуто.

В прошедшем сезоне Анхель Ди Мария провел во французском чемпионате 26 матчей, в которых забил пять голов и сделал семь результативных передач.