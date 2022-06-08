Полузащитник «Интера» Весино может продолжить карьеру в «Валенсии»

Полузащитник «Интера» Матиас Весино может перейти в «Валенсию», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, Дженнаро Гаттузо, который в ближайшее время должен возглавить испанский клуб, рассматривает 30-летнего уругвайца как один из вариантов для усиления состава.

Весино покинет «Интер» на правах свободного агента в начале июля — после окончания действия контракта с клубом. В сезоне-2021/22 футболист провел за итальянскую команду 23 матча и забил 1 гол.