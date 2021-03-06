«Валенсия» без Черышева переиграла «Вильярреал»
«Валенсия» обыграла «Вильярреал» в матче 26-го тура чемпионата Испании (2:1). «Желтая субмарина» не может выиграть уже восемь встреч подряд.
Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев пропустил игру из-за травмы.
«Вильярреал» идет на 7-м месте в турнирной таблице ла лиги. «Валенсия» занимает 11-ю строчку.
Чемпионат Испании
26-й тур
«Валенсия» — «Вильярреал» — 2:1 (0:1)
Голы: Морено, 40 — с пенальти (0:1). Солер, 86 — с пенальти (1:1). Гонсалу Гедеш, 90+1 (2:1).
«Валенсия»: Силлессен, Васс (Олива, 80), Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Гильямон, Коррейа, Солер, Рачич (Вальехо, 80), Ли Кан Ин (Гамейро, 66), Гомес (Лато, 90+3), Бланко (Гонсалу Гедеш, 66).
«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Эступиньян (Педраса, 46), Пау Торрес, Фойт, Парехо, Капуэ (Хауме Коста, 72), Мойсес Гомес (Бакка, 88), Пако Алькасер (Тригерос, 46), Морено, Чиквуэзе.
Предупреждения: Рачич, 14. Солер, 23. Фойт, 36. Хосе Гайя, 39. Капуэ, 42. Гомес, 67. Альбиоль, 85.
Судья: Эстрада Фернандес.
5 марта. Валенсия. Стадион «Месталья».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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