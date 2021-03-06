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«Валенсия» без Черышева переиграла «Вильярреал»

00:59
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«Валенсия» обыграла «Вильярреал» в матче 26-го тура чемпионата Испании (2:1). «Желтая субмарина» не может выиграть уже восемь встреч подряд.

Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев пропустил игру из-за травмы.

«Вильярреал» идет на 7-м месте в турнирной таблице ла лиги. «Валенсия» занимает 11-ю строчку.

Чемпионат Испании

26-й тур

«Валенсия» — «Вильярреал» — 2:1 (0:1)

Голы: Морено, 40 — с пенальти (0:1). Солер, 86 — с пенальти (1:1). Гонсалу Гедеш, 90+1 (2:1).

«Валенсия»: Силлессен, Васс (Олива, 80), Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Гильямон, Коррейа, Солер, Рачич (Вальехо, 80), Ли Кан Ин (Гамейро, 66), Гомес (Лато, 90+3), Бланко (Гонсалу Гедеш, 66).

«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Эступиньян (Педраса, 46), Пау Торрес, Фойт, Парехо, Капуэ (Хауме Коста, 72), Мойсес Гомес (Бакка, 88), Пако Алькасер (Тригерос, 46), Морено, Чиквуэзе.

Предупреждения: Рачич, 14. Солер, 23. Фойт, 36. Хосе Гайя, 39. Капуэ, 42. Гомес, 67. Альбиоль, 85.

Судья: Эстрада Фернандес.

5 марта. Валенсия. Стадион «Месталья».

Валенсия — Вильярреал

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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