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В «Реал Сосьедад» рассказали о готовности Захаряна сыграть против «Севильи»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Пресс-служба «Реал Сосьедад» ответила на вопрос о возможном появлении российского полузащитника Арсена Захаряна в стартовом составе на матч 14-го тура испанской ла лиги против «Севильи».

«Арсен работает с товарищами по команде и готов выйти в стартовом составе, если тренер решит его выпустить. Он продолжает совершенствовать свой испанский язык благодаря урокам», — приводит ответ пресс-службы РИА «Новости».

«Реал Сосьедад» дома примет «Севилью» в воскресенье, 26 ноября. Начало встречи — в 18.15 по московскому времени.

В текущем сезоне Захарян провел 10 матчей за «Реал Сосьедад», не отличившись результативными действиями. 20-летний россиянин перешел в испанский клуб из «Динамо» в августе этого года. Его контракт рассчитан до лета 2029 года.

«Реал Сосьедад» с 22 очками занимает шестое место в турнирной таблице ла лиги после 13 туров.

Источник: РИА «Новости»
Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
ФК Севилья
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Агент Захаряна заявил, что россиянин практически адаптировался в «Реал Сосьедад»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 13 11 1 1 31-16 34
2
 Реал 13 10 2 1 28-9 32
3
 Барселона 13 9 3 1 26-13 30
4
 Атлетико 12 9 1 2 29-12 28
5
 Атлетик 13 7 3 3 25-17 24
6
 Р. Сосьедад 13 6 4 3 23-16 22
7
 Бетис 13 5 6 2 17-16 21
8
 Валенсия 13 5 3 5 16-18 18
9
 Р. Вальекано 13 4 6 3 15-17 18
10
 Лас-Пальмас 13 5 3 5 11-12 18
11
 Хетафе 13 3 7 3 15-17 16
12
 Осасуна 13 4 2 7 15-21 14
13
 Алавес 13 3 3 7 11-18 12
14
 Вильярреал 13 3 3 7 18-24 12
15
 Севилья 12 2 6 4 18-17 12
16
 Кадис 12 2 4 6 10-17 10
17
 Мальорка 12 1 6 5 12-18 9
18
 Сельта 13 1 4 8 14-24 7
19
 Гранада 13 1 4 8 18-30 7
20
 Альмерия 13 0 3 10 15-35 3
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10.11 23:00
Атлетик – Сельта
 4 : 3
11.11 16:00
Р. Вальекано – Жирона
 1 : 2
11.11 18:15
Альмерия – Р. Сосьедад
 1 : 3
11.11 20:30
Гранада – Хетафе
 1 : 1
11.11 20:30
Осасуна – Лас-Пальмас
 1 : 1
11.11 23:00
Реал – Валенсия
 5 : 1
12.11 18:15
Барселона – Алавес
 2 : 1
12.11 20:30
Севилья – Бетис
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