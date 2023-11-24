Тер Штеген пропустит матч с «Райо Вальекано»

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген пропустит выездной матч с «Райо Вальекано» в 14-м туре чемпионата Испании, утверждает Sport.es. Встреча пройдет 25 ноября.

Голкипер все еще испытывает дискомфорт в спине. Место в стартовом составе каталонцев займет Иньяки Пенья.

31-летний тер Штеген в этом сезоне провел за «Барсу» 17 матчей и 8 из них отстоял на ноль.