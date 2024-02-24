В «Хетафе» рассказали, что могли заполучить Гвардиолу и Месси в 2008 году

Президент «Хетафе» Анхель Торрес рассказал, как клуб однажды был близок к приглашению главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, который тогда тренировал вторую команду «Барселоны».

«Это было, когда мы выступали в еврокубках. На жеребьевке был Чики Бегиристайн [тогдашний спортивный директор «Барселоны"]. Он сказал мне, что они думают назначить Лаудрупа тренером «Барсы» в следующем году. Я ответил: «Тогда я заберу Гвардиолу. Но в коце сезона все пошло наперекосяк, и вместо Лаудрупа они нацелились на Гвардиолу. До того, как это произошло, я поговорил с Гвардиолой, он был готов приехать. Он сможет это подтвердить», — приводит слова Торреса COPE.

Кроме того, по словам Торреса, «Хетафе» планировал арендовать экс-форварда каталонцев Лионеля Месси.

«Мы встречались с Жоаном Лапортой [президентом «Барселоны"]. В этот момент ему позвонил тренер, потому что у них выбыл кто-то из игроков, и сообщил, что у Месси будут минуты в «Барселоне». Но мы были близки», — добавил Торрес.

Гвардиола возглавил основную команду «Барселоны» летом 2008 года. В том же сезоне каталонцы завоевали требл, выиграв ла лигу, Кубок Испании и Лигу чемпионов.