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24 февраля, 06:35

В «Хетафе» рассказали, что могли заполучить Гвардиолу и Месси в 2008 году

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент «Хетафе» Анхель Торрес рассказал, как клуб однажды был близок к приглашению главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, который тогда тренировал вторую команду «Барселоны».

«Это было, когда мы выступали в еврокубках. На жеребьевке был Чики Бегиристайн [тогдашний спортивный директор «Барселоны"]. Он сказал мне, что они думают назначить Лаудрупа тренером «Барсы» в следующем году. Я ответил: «Тогда я заберу Гвардиолу. Но в коце сезона все пошло наперекосяк, и вместо Лаудрупа они нацелились на Гвардиолу. До того, как это произошло, я поговорил с Гвардиолой, он был готов приехать. Он сможет это подтвердить», — приводит слова Торреса COPE.

Кроме того, по словам Торреса, «Хетафе» планировал арендовать экс-форварда каталонцев Лионеля Месси.

«Мы встречались с Жоаном Лапортой [президентом «Барселоны"]. В этот момент ему позвонил тренер, потому что у них выбыл кто-то из игроков, и сообщил, что у Месси будут минуты в «Барселоне». Но мы были близки», — добавил Торрес.

Гвардиола возглавил основную команду «Барселоны» летом 2008 года. В том же сезоне каталонцы завоевали требл, выиграв ла лигу, Кубок Испании и Лигу чемпионов.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 26 20 5 1 54-16 65
2
 Жирона 26 18 5 3 57-32 59
3
 Барселона 26 17 6 3 56-34 57
4
 Атлетико 26 16 4 6 52-28 52
5
 Атлетик 26 14 7 5 46-26 49
6
 Бетис 26 10 12 4 31-26 42
7
 Р. Сосьедад 26 10 10 6 35-26 40
8
 Лас-Пальмас 26 10 6 10 26-26 36
9
 Валенсия 25 10 6 9 29-29 36
10
 Хетафе 26 8 10 8 33-38 34
11
 Осасуна 26 9 6 11 30-37 33
12
 Алавес 26 7 8 11 25-32 29
13
 Вильярреал 26 7 8 11 38-48 29
14
 Р. Вальекано 26 5 10 11 22-36 25
15
 Мальорка 26 4 12 10 23-34 24
16
 Севилья 26 5 9 12 30-38 24
17
 Сельта 26 4 9 13 29-39 21
18
 Кадис 26 2 12 12 17-37 18
19
 Гранада 25 2 8 15 27-49 14
20
 Альмерия 26 0 9 17 25-54 9
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1.03 23:00
Сельта – Альмерия
 - : -
2.03 16:00
Севилья – Р. Сосьедад
 - : -
2.03 18:15
Р. Вальекано – Кадис
 - : -
2.03 20:30
Хетафе – Лас-Пальмас
 - : -
2.03 23:00
Валенсия – Реал
 - : -
3.03 16:00
Вильярреал – Гранада
 - : -
3.03 18:15
Атлетико – Бетис
 - : -
3.03 20:30
Мальорка – Жирона
 - : -
3.03 23:00
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П
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Тони Кроос

Реал

 7
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Чими Авила

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 20 2 4
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