«Реал Сосьедад» — «Вильярреал»: видеообзор матча 26-го тура ла лиги

«Реал Сосьедад» дома проиграл «Вильярреалу» в матче 26-го тура чемпионата Испании — 1:3.

Российский полузащитник хозяев Арсен Захарян вышел на поле в стартовом составе, отыграл 72 минуты и не отличился результативными действями.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале Okko Спорт.

«Реал Сосьедад» занимает шестое место в турнирной таблице ла лиги с 40 очками.

«Вильярреал» идет на 12-й строчке с 29 очками.