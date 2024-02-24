«Реал Сосьедад» — «Вильярреал»: видеообзор матча 26-го тура ла лиги
«Реал Сосьедад» дома проиграл «Вильярреалу» в матче 26-го тура чемпионата Испании — 1:3.
Российский полузащитник хозяев Арсен Захарян вышел на поле в стартовом составе, отыграл 72 минуты и не отличился результативными действями.
Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале Okko Спорт.
«Реал Сосьедад» занимает шестое место в турнирной таблице ла лиги с 40 очками.
«Вильярреал» идет на 12-й строчке с 29 очками.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|26
|20
|5
|1
|54-16
|65
|
2
|Жирона
|26
|18
|5
|3
|57-32
|59
|
3
|Барселона
|26
|17
|6
|3
|56-34
|57
|
4
|Атлетико
|26
|16
|4
|6
|52-28
|52
|
5
|Атлетик
|26
|14
|7
|5
|46-26
|49
|
6
|Бетис
|26
|10
|12
|4
|31-26
|42
|
7
|Р. Сосьедад
|26
|10
|10
|6
|35-26
|40
|
8
|Лас-Пальмас
|26
|10
|6
|10
|26-26
|36
|
9
|Валенсия
|25
|10
|6
|9
|29-29
|36
|
10
|Хетафе
|26
|8
|10
|8
|33-38
|34
|
11
|Осасуна
|26
|9
|6
|11
|30-37
|33
|
12
|Алавес
|26
|7
|8
|11
|25-32
|29
|
13
|Вильярреал
|26
|7
|8
|11
|38-48
|29
|
14
|Р. Вальекано
|26
|5
|10
|11
|22-36
|25
|
15
|Мальорка
|26
|4
|12
|10
|23-34
|24
|
16
|Севилья
|26
|5
|9
|12
|30-38
|24
|
17
|Сельта
|26
|4
|9
|13
|29-39
|21
|
18
|Кадис
|26
|2
|12
|12
|17-37
|18
|
19
|Гранада
|25
|2
|8
|15
|27-49
|14
|
20
|Альмерия
|26
|0
|9
|17
|25-54
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|1.03
|23:00
|
Сельта – Альмерия
|- : -
|2.03
|16:00
|
Севилья – Р. Сосьедад
|- : -
|2.03
|18:15
|
Р. Вальекано – Кадис
|- : -
|2.03
|20:30
|
Хетафе – Лас-Пальмас
|- : -
|2.03
|23:00
|
Валенсия – Реал
|- : -
|3.03
|16:00
|
Вильярреал – Гранада
|- : -
|3.03
|18:15
|
Атлетико – Бетис
|- : -
|3.03
|20:30
|
Мальорка – Жирона
|- : -
|3.03
|23:00
|
Атлетик – Барселона
|- : -
|4.03
|23:00
|
Осасуна – Алавес
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|16
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|15
|
|
Артем Довбик
Жирона
|14
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|8
|
|
Ян Коуту
Жирона
|7
|
|
Тони Кроос
Реал
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна, Бетис
|20
|2
|4
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|18
|2
|1
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|13
|1
|3
Новости