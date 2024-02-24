Альгуасиль — о травме Захаряна: «Он даже не мог самостоятельно одеться»

Главный тренер «Реал Сосьедад» Иманол Альгуасиль рассказал о травме полузащитника команды Арсена Захаряна.

20-летний россиянин получил повреждение в матче против «Вильярреала» (1:3) в 26-м туре ла лиги. На 71-й минуте Захарян столкнулся с защитником соперника Йерсоном Москерой в борьбе за мяч, после чего упал, ударившись правой рукой о газон.

«Мы надеемся сосредоточиться на восстановлении игроков. Я понимаю, что у Андера Барренечеа будет что-то серьезное, надеюсь, что с Хамари все несерьезно, Захарян даже не мог самостоятельно одеться, завтра ему проведут медицинские тесты», — цитирует Альгуасиля Marca.