В «Эльче» сообщили о 12 случаях заражения коронавирусом
28 декабря, 23:26
«Эльче» 28 декабря на официальном сайте объявил, что в команде было выявлено 12 случаев заражения коронавирусом. Все представители клуба находятся на карантине.
Ранее о большом количестве заболевших сообщил «Райао Вальекано». Также несколько случаев коронавируса выявлены в «Барселоне».
Ближайший тур чемпионата Испании должен пройти 2-3 января 2022 года.
Читайте также
Реклама
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю