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В «Эльче» сообщили о 12 случаях заражения коронавирусом

28 декабря, 23:26
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«Эльче» 28 декабря на официальном сайте объявил, что в команде было выявлено 12 случаев заражения коронавирусом. Все представители клуба находятся на карантине.

Ранее о большом количестве заболевших сообщил «Райао Вальекано». Также несколько случаев коронавируса выявлены в «Барселоне».

Ближайший тур чемпионата Испании должен пройти 2-3 января 2022 года.

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное