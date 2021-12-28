В «Эльче» сообщили о 12 случаях заражения коронавирусом

«Эльче» 28 декабря на официальном сайте объявил, что в команде было выявлено 12 случаев заражения коронавирусом. Все представители клуба находятся на карантине.

Ранее о большом количестве заболевших сообщил «Райао Вальекано». Также несколько случаев коронавируса выявлены в «Барселоне».

Ближайший тур чемпионата Испании должен пройти 2-3 января 2022 года.