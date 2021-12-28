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Дембеле пропустил тренировку «Барселоны» из-за недомогания

22:01
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Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле пропустил тренировку команды. Француз пожаловался медицинской службе клуба на недомогание, сообщает Sport.es.

В клубе опасаются, что игрок мог заразиться коронавирусом. Он был отправлен на изоляцию.

Отметим, что в данный момент в «Барселоне» выявлено 4 случая заражения коронавирусом.

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное