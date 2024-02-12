В «Барселоне» рассказали о поиске решений проблем клуба

Спортивный директор «Барселоны» Деку поделился мнением о проблемах клуба после ничьей от «Гранады» (3:3).

«Нам нужны радикальные перемены. Есть метод, который исчерпал себя. Президент клуба Жоан Лапорта поддерживает меня в этом вопросе. Нам нужно найти кого-то, кто покончит с прошлым и перейдет к новой модели», — цитирует Деку Barca Universal слова Деку.