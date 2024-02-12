Тер Штеген — о шансах «Барселоны» на чемпионство: «Нам еще предстоит сыграть с «Реалом» и «Жироной», есть куда прибавить»

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген поделился мнением о шансах своей команды на чемпионство после ничьей с «Гранадой» (3:3) в матче 24-го тура ла лиги.

«Сезон длинный, и только от нас зависит, сможем ли мы набрать все очки в оставшихся матчах. Нам еще предстоит сыграть с «Реалом» и «Жироной», есть куда прибавлять. Осталось еще много матчей, чемпионат Испании — сложный турнир, тут не бывает простых игр. Надо идти от матча к матчу», — приводит Mundo Deportivo слова тер Штегена.

«Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании-2023/24 с 51 очком. «Реал» лидирует с 61 очком, «Жирона» идет на второй строчке с 56 очками.