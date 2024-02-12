Деку рассказал о возможном приглашении Аморима на пост главного тренера «Барселоны»

Спортивный директор «Барселоны» Деку рассказал, что думает о главном тренере «Спортинга» Рубене Амориме, который может сменить Хави на аналогичном посту в каталонском клубе.

«На данный момент мы рассматриваем все варианты. Много ли тренеров, готовых справиться с такой ответственностью? Я знаю, что Аморим преуспевает в «Спортинге», его команда играет в стиле, подобном стилю «Барселоны», но, думаю, у Рубена очень мало опыта», — цитирует Деку Sport.

Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона после поражения от «Вильярреала» (3:5) в 22-м туре ла лиги. Он возглавляет клуб с осени 2021 года. Команда располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 51 очко.