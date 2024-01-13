Анчелотти определился с вратарем на матч за Суперкубок Испании против «Барселоны»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти принял решение о выборе вратаря на матч за Суперкубок Испании с «Барселоной», сообщает Relevo.

По сведениям источника, в финале в воротах мадридцев сыграет Кепа Аррисабалага. 29-летний испанец защищал ворота в полуфинале против «Атлетико» (5:3). Спортивное руководство клуба оценивает его выступление как хорошее.

В текущем сезоне Кепа провел 11 матчей, семь раз сыграв на ноль и пропустив 16 мячей.