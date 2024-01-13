Анчелотти определился с вратарем на матч за Суперкубок Испании против «Барселоны»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти принял решение о выборе вратаря на матч за Суперкубок Испании с «Барселоной», сообщает Relevo.
По сведениям источника, в финале в воротах мадридцев сыграет Кепа Аррисабалага. 29-летний испанец защищал ворота в полуфинале против «Атлетико» (5:3). Спортивное руководство клуба оценивает его выступление как хорошее.
В текущем сезоне Кепа провел 11 матчей, семь раз сыграв на ноль и пропустив 16 мячей.
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|
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|
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|Жирона
|19
|15
|3
|1
|46-24
|48
|
3
|Барселона
|19
|12
|5
|2
|36-22
|41
|
4
|Атлетик
|19
|11
|5
|3
|36-19
|38
|
5
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|19
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|5
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|38
|
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|
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|Бетис
|19
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|28
|
8
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|8
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|26
|
9
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|26
|
10
|Лас-Пальмас
|19
|7
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|25
|
11
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|19
|5
|8
|6
|18-24
|23
|
12
|Осасуна
|19
|6
|4
|9
|22-29
|22
|
13
|Алавес
|20
|5
|5
|10
|18-27
|20
|
14
|Вильярреал
|19
|5
|4
|10
|27-38
|19
|
15
|Мальорка
|19
|3
|9
|7
|17-23
|18
|
16
|Севилья
|20
|3
|7
|10
|25-30
|16
|
17
|Сельта
|19
|3
|7
|9
|20-29
|16
|
18
|Кадис
|19
|2
|9
|8
|14-26
|15
|
19
|Гранада
|19
|2
|5
|12
|22-40
|11
|
20
|Альмерия
|19
|0
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|14
|19-43
|5
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38 тур
|12.01
|23:00
|
Севилья – Алавес
|2 : 3
|13.01
|17:00
|
Лас-Пальмас – Вильярреал
|- : -
|13.01
|18:15
|
Мальорка – Сельта
|- : -
|13.01
|20:30
|
Атлетик – Р. Сосьедад
|- : -
|13.01
|23:00
|
Бетис – Гранада
|- : -
|14.01
|16:00
|
Альмерия – Жирона
|- : -
|14.01
|18:15
|
Кадис – Валенсия
|- : -
|30.01
|23:00
|
Барселона – Осасуна
|- : -
|31.01
|23:00
|
Атлетико – Р. Вальекано
|- : -
|1.02
|23:00
|
Хетафе – Реал
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|13
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|12
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|12
|П
|
|
Тони Кроос
Реал
|6
|
|
Рафинья
Барселона
|5
|
|
Диего Рико
Хетафе
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|17
|2
|3
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|12
|2
|1
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|11
|1
|3
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