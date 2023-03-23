Боян Кркич объявил о завершении карьеры в 32 года

Бывший нападающий «Барселоны» Боян Кркич объявил об уходе из спорта.

32-летний футболист организовал прощальную церемонию на территории «Камп Ноу» 23 марта.

«Спасибо всем за то, что вы здесь. Все вы здесь очень важные для меня люди. Я попал в систему «Барсы», когда мне было восемь лет, и теперь, в 32 года, после многих лет опыта, я хочу с гордостью объявить, что мой этап профессионального футболиста подходит к концу. Я очень благодарен за все, что я испытал. Жизнь состоит из этапов, и я чувствую, что мое время пришло. Я объявляю, что решил завершить свою карьеру», — заявил испанец на церемонии.

Кркич является воспитанником «Барселоны». На его счету 163 матча за каталонцев, 43 гола и 19 результативных передач. Кроме того, он выступал за «Рому», «Милан», «Аякс», «Сток Сити», «Алавес» и другие клубы. Последней командой форварда стала японская «Виссел Кобе».