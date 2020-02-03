У Месси произошел конфликт с Пике на тренировке

На тренировке «Барселоны» сегодня произошел конфликт между форвардом Лионелем Месси и защитником Жераром Пике. Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует AS, ссора произошла на утренней тренировке. Игроки поговорили на повышенных тонах. После этого оба футболиста успокоились, и инцидент был исчерпан.

Про этом издание также указывает, что после увольнения Эрнесто Вальверде и назначения главным тренером Кике Сетьена в команде неспокойная атмосфера. Обычно перед каждым матчем Месси и Пике обращаются к команде непосредственно перед выходом на поле. В последних двух матчах этого не произошло.

«Барселона» занимает второе место в чемпионате Испании, имея в активе 43 очка в 22 играх. У лидирующего «Реала» на три очка больше.