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У агента Куртуа изъяли 7 миллионов евро, 2 квартиры, 3 автомобиля и лодку

10:46
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Полиция провела рейды в Монако, Лондоне и Льеже, в ходе которых у агента некоторых известных бельгийских футболистов Кристофа Энроти были арестованы две квартиры, лодка, три автомобиля и 7 миллионов евро, сообщает Reuters.

Агент и его помощник были арестованы накануне в Льеже. Им предъявлены обвинения в финансовых нарушениях при осуществлении трансферов футболистов.

Энроти представляет интересы Тибо Куртуа («Реал»), Янника Феррейра-Карраско («Атлетико») и других игроков.

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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