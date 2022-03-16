«Атлетик» на год продлил контракт с защитником Баленсиагой

«Атлетик» продлил контракт с защитником Микелем Баленсиагой, сообщает сайт клуба из Бильбао.

Обновленное соглашение с 34-летним испанцем рассчитано до 30 июня 2023 года.

Баленсиага провел за «Атлетик» в общей сложности 314 матчей, забил один мяч. Вместе с командой он дважды выигрывал Суперкубок Испании.

В Испании он также выступал за «Нумансию» и «Вальядолид».